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«Все продаст»: Леонов высказался о романе Карпович и Прилучного
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Все продаст»: Леонов высказался о романе Карпович и Прилучного

Виктория Родимкина

Звезды

Исполнитель главной роли в сериале «Папины дочки» Андрей Леонов высказался о романе актрисы Мирославы Карпович и актера Павла Прилучного в эфире телеканала НТВ.

По словам Леонова, жизнь Прилучного станет лучше во время его отношений с Карпович.

В эфире обсуждалась новость о том, что Павел Прилучный решил продать семейный особняк за 200 миллионов рублей. В этом доме актер жил вместе со своей бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми.

Один из гостей передачи — критик Сергей Соседов возмутился такой суммой. Он отметил, что вообще не знает, кто такой Прилучный.Леонов же заступился за актера, уточнив, что роман с Карпович пойдет ему на пользу.

— Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру, — пошутил Леонов.

Он предположил, что Прилучный пытается продать старый дом, чтобы начать жизнь с нового листа.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

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Андрей ЛеоновПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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