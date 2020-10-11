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Мирослава Карпович поделилась съемками в стиле Шарлиз Терон
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович поделилась съемками в стиле Шарлиз Терон

Виктория Родимкина

Звезды

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в соцсети Instagram опубликовала видео со съемок в стиле Шарлиз Терон.

На кадрах видно, как актрису фотографируют в черном длинном платьем с большим разрезом. Карпович позирует в саду на фоне цветов.

— Немножко Шарлиз Терон, — подписала видео Карпович.

Мирослава Карпович поделилась съемками в стиле Шарлиз ТеронФото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=ru

Ранее актриса опубликовала в Сети откровенное фото, которые вызвало восторженные отклики ее поклонников.

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