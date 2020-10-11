Мирослава Карпович поделилась съемками в стиле Шарлиз Терон
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в соцсети Instagram опубликовала видео со съемок в стиле Шарлиз Терон.
На кадрах видно, как актрису фотографируют в черном длинном платьем с большим разрезом. Карпович позирует в саду на фоне цветов.
— Немножко Шарлиз Терон, — подписала видео Карпович.
Ранее актриса опубликовала в Сети откровенное фото, которые вызвало восторженные отклики ее поклонников.
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