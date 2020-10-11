Меньшова заявила, что Муцениеце хочет сойтись с Прилучным

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты восемь лет / Фото: instagram.com/bugevuge

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова пришла на Youtube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Она рассказала о своем опыте расставания с супругом и отметила, что видит, как актриса все еще надеется на примирение с бывшим мужем.

— Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова. Это очень видно, — сказала Меньшова.

Муцениеце не стала скрывать, что думает об этом. Во время программы откровения телеведущей несколько раз доводили ее до слез, и она не понимала, почему Юлия нашла в себе силы проработать семейные проблемы и идти дальше, а у нее пока этого не получилось.

Напомним, Юлия Меньшова вышла замуж за актера Игоря Гордина, которому родила двух детей. Вскоре после этого они расстались и четыре года жили отдельно. Но потом супруги поняли, что хотят сохранить семью, и до сих пор счастливы вместе.

Напомним, Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным, с которым познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». Они расписались в 2011 году. Во время брака у них родилось двое детей, но последние два года отношения нельзя было назвать трепетными: артист несколько раз поднимал руку на жену, а также вел себя неадекватно. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь.

Читайте также: «Косит под дебила»: Муцениеце резко отреагировала на интервью Тарзана