«Косит под дебила»: Муцениеце резко отреагировала на интервью Тарзана

Агата Муцениеце считает, что защищать изменщиков не стоит / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно пережила развод с мужем, резко отреагировала на вышедшее накануне шоу «Осторожно. Собчак!» с участием звездных супругов Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Певица в своем первом интервью после скандала об измене мужа заявила, что простила неверного супруга, потому что не считает его виноватым. Королева сказала, что ее супруг, как ребенок, повелся на поводу хитрых женщин-обольстительниц. Сам Тарзан тоже в очередной раз обвинил свою якобы любовницу в коварстве и рассказал о ее аморальных качествах.

Комментируя увиденное, Муцениеце не стала подбирать выражений.

— Косить под дебила — лучший способ уйти от ответственности, — высказалась она.

Артистка считает, что защищать изменщиков не стоит, тем более тех, которые ищут себе оправдание во всем. А Глушко на интервью Собчак не только обвинил во всех грехах девушек, которые сняли его любовные утехи на видео, но журналистов, которые освещали эту тему.

— О, май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг! — написала Муцениеце на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories.

Кроме того, актриса поблагодарила Собчак за то, что та показала знаменитую пару такими, какие они есть на самом деле, передает издание Teleprogramma.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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