Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Муцениеце неизвестно о планах Прилучного по возобновлению отношений с ней
Фото: instagram.com/agataagata

СМИ: Муцениеце неизвестно о планах Прилучного по возобновлению отношений с ней

Юлия Захарова

Звезды

Актрисе Агате Муцениеце ничего не известно о планах ее экс-супруга Павла Прилучного по возобновлению отношений с ней. Об этом рассказал менеджер артистки в среду, 28 октября.

— Павел Валерьевич о своих планах и желаниях нам не докладывал. Агата настолько сейчас занята, что ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом, — отметил представитель звезды.

По его словам, Муцениеце не интересуется жизнью бывшего мужа и его новыми отношениями, сообщает Telegram-канал Super.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучный якобы расстался с новой избранницей — Мирославой Карпович — и даже выразил желание вернуться к бывшей супруге.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

Читайте также: Муцениеце и Меньшова расплакались, вспоминая свои разводы с мужьями

отношенияПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте