СМИ: Муцениеце неизвестно о планах Прилучного по возобновлению отношений с ней

Фото: instagram.com/agataagata

Актрисе Агате Муцениеце ничего не известно о планах ее экс-супруга Павла Прилучного по возобновлению отношений с ней. Об этом рассказал менеджер артистки в среду, 28 октября.

— Павел Валерьевич о своих планах и желаниях нам не докладывал. Агата настолько сейчас занята, что ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом, — отметил представитель звезды.

По его словам, Муцениеце не интересуется жизнью бывшего мужа и его новыми отношениями, сообщает Telegram-канал Super.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучный якобы расстался с новой избранницей — Мирославой Карпович — и даже выразил желание вернуться к бывшей супруге.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

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