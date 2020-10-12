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Муцениеце и Меньшова расплакались, вспоминая свои разводы с мужьями
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Муцениеце и Меньшова расплакались, вспоминая свои разводы с мужьями

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Агата Муцениеце и телеведущая Юлия Меньшова не смогли сдержать слез, вспоминая расставания с мужьями во время шоу «Честный развод». Анонс выпуска Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram.

Меньшова назвала развод одним из важнейших событий в ее жизни. По ее мнению, расставание при наличии общих детей не может быть окончательным, потому что бывшего папы не бывает. Телеведущая также оценила успехи Муцениеце в переживании развода с актером Павлом Прилучным.

— Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова, — отметила Меньшова.

Муцениеце и Меньшова расплакались, вспоминая свои разводы с мужьямиФото: youtube.com / Agata Muceniece

В комментарии к посту актриса поблагодарила телеведущую за эту беседу.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

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разводАгата МуцениецеЮлия Меньшова
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