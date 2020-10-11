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«Кто такой Прилучный?»: Соседов возмутился заработками актера
Сергей Соседов заявил, что не знает популярного артиста / Фото: sosedov.tv/

«Кто такой Прилучный?»: Соседов возмутился заработками актера

Юлия Курганова

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов в программе «Звезды сошлись» на НТВ возмутился, когда услышал, сколько зарабатывает в месяц актер Павел Прилучный.

— Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно! — эмоционально высказался критик.

Соседов был удивлен, когда в программе выяснилось, что Павел Прилучный только за ипотеку каждый месяц платит от 300 до 500 тысяч рублей, а в год выходит около 6 миллионов рублей. Это значит, что заработки артиста намного больше этой суммы.

Актер сейчас пытается продать свой трехэтажный дом, который они вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце покупали в ипотеку за 200 миллионов рублей. Но пока новые владельцы не нашлись.

Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления в адрес его близких и угрозы.

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