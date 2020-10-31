Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стоимость биткоина превысила отметку в 14 тысяч долларов с января 2018 года
Фото: pixabay.com/ru

Стоимость биткоина превысила отметку в 14 тысяч долларов с января 2018 года

Юлия Ямпольская

Экономика

Стоимость биткоина в субботу, 31 октября, растет примерно на 5 процентов на некоторое время с января 2018 года, превысив уровень в 14 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Отмечается, что биткоин дорожает на 5,46 процента до 13,9 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 4,34 процента до 13,8 тысячи долларов.

При этом на долю биткоина приходится 63,8 процента рынка.

Читайте также: Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре

ценыторгибиткоин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте