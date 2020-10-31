Стоимость биткоина превысила отметку в 14 тысяч долларов с января 2018 года

Фото: pixabay.com/ru

Стоимость биткоина в субботу, 31 октября, растет примерно на 5 процентов на некоторое время с января 2018 года, превысив уровень в 14 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Отмечается, что биткоин дорожает на 5,46 процента до 13,9 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 4,34 процента до 13,8 тысячи долларов.

При этом на долю биткоина приходится 63,8 процента рынка.

Читайте также: Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре