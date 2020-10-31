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Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре

Юлия Ямпольская

Экономика

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль. Также инвесторам необходимо обратить внимание на евро и китайский юань. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он отметил, что на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10 процентов. В октябре рубль отбил некоторую часть потерь, но основы экономики России на данный момент устойчивы.

— Если выбирать из основных мировых валют, то европейская имеет более устойчивые перспективы по сравнению с американской, — сказал Зельцер. — Темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских. При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2.

По его словам, одним из главных факторов неопределенности для доллара являются президентские выборы в США, которые состоятся 3 ноября. Возможная победа Джо Байдена может ударить по американской валюте.

— По-прежнему интересно выглядит китайский юань на фоне практически полного восстановления деловой и потребительской активности в КНР после весенней вспышки коронавируса. Жесткие директивные меры купирования пандемии приводят к опережающему росту валюты Поднебесной относительно всех валют развивающихся экономик и, в частности, группировки БРИКС, — цитирует специалиста РИА Новости.

Зельцер подчеркнул, что британский фунт может начать процесс восстановления. Нельзя будет утверждать это наверняка, однако закладывать такой исход можно заранее.

Ранее финансист предостерег россиян от хранения сбережений в долларах. Эксперт напомнил о президентской кампании, которая идет в США. В случае победы на выборах представителя Демократической партии не исключено введение ограничительных мер в отношении долларовых расчетов для российских юридических и физических лиц.

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