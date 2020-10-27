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Финансист предостерег россиян от хранения сбережений в долларах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Финансист предостерег россиян от хранения сбережений в долларах

Татьяна Плотникова

Финансы

Перевод всех сбережений в доллары в настоящее время таит в себе серьезные риски, предупредил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Эксперт напомнил о президентской кампании, которая идет в США. В случае победы на выборах представителя Демократической партии не исключено введение ограничительных мер в отношении долларовых расчетов для российских юридических и физических лиц.

Кроме того, сравнение доходности финансовых инструментов с долларовой инфляцией говорит не в пользу перевода сбережений в американскую валюту.

— К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8 процента, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7 процента, — поясняет Русецкий.

Наконец, скупать валюту «на максимумах», после очередной волны ослабления рубля, нецелесообразно: плавная девальвация доллара на фоне падения ставок, а также прогресс в разработке вакцины от коронавируса позволяют надеяться на рост мировой экономики в 2021 году, что обеспечит нормализацию курса рубля, рассказал специалист.

Русецкий советует диверсифицировать сбережения, ориентируясь на то, что доля импорта в потребительских товарах россиян составляет 37 процентов для промтоваров и 25% процентов для продовольствия. Такой процент сбережений эксперт рекомендует держать в валюте. Можно добавить к нему некоторую сумму на отпуск, цитирует специалиста агентство «Прайм».

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порекомендовал гражданам России диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте в том случае, если они не планируют в ближайшие год-полтора тратить эти деньги.

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