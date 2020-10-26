Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в понедельник, 26 октября.

В частности, курс евро опустился на 0,34 процента к закрытию предыдущей сессии — до 89,98 рубля. В последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября текущего года.

Ранее банкир рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения.

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