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Кудрин дал совет россиянам по хранению сбережений
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кудрин дал совет россиянам по хранению сбережений

Евгения Звощик

Финансы

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порекомендовал гражданам России диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте в том случае, если они не планируют в ближайшие год-полтора тратить эти деньги.

Он выразил мнение, что курс рубля останется около текущих значений до конца следующего года.

— Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать, — пояснил Кудрин в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Кроме того, он отметил, что если есть небольшие сбережения, которые будут потрачены, «то в целом можно оставаться пока в рублях».

Ранее эксперты рассказали, как избежать крупных финансовых ошибок.

Читайте также: ЦБ допустил создание цифрового рубля как новой формы денег

россиянеАлексей Кудринсбережения
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