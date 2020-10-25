Кудрин дал совет россиянам по хранению сбережений

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порекомендовал гражданам России диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте в том случае, если они не планируют в ближайшие год-полтора тратить эти деньги.

Он выразил мнение, что курс рубля останется около текущих значений до конца следующего года.

— Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать, — пояснил Кудрин в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Кроме того, он отметил, что если есть небольшие сбережения, которые будут потрачены, «то в целом можно оставаться пока в рублях».

Ранее эксперты рассказали, как избежать крупных финансовых ошибок.

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