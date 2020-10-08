Эксперты рассказали, как избежать крупных финансовых ошибок в текущее время

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Эксперты в области финансов рассказали, как избежать крупных финансовых ошибок в текущее время, так как безграмотное финансовое поведение может существенно подкосить семейный бюджет, передает NEWS.ru.

Прежде всего, они советуют, не скупать валюту.

— Во время валютных скачков люди бегут менять рубли на доллары или евро в надежде как минимум сохранить рублёвые сбережения. Правда, делают это они в тот момент, когда профессионалы уже избавились от своей валюты. Соответственно, на рынке происходит снижение ожиданий существенного ослабления рубля, что в итоге приводит к убыткам, — рассказал специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда Вячеслав Зайченко.

С другой стороны, держать деньги «под матрасом» тоже не верная позиция, так как без дела, рубли постепенно обесцениваются. На фоне очередного снижения ключевой ставки до нового исторического минимума кредитные организации заметно снизили ставки по банковским депозитам.

— Если человек долго откладывал какую-то важную для него покупку, то сейчас самое время решиться на нее. Выгоднее, конечно, приобрести товар пока еще по старой цене, а если повезет – воспользоваться скидками и акциями, — добавил Зайченко.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов так же считает, что сегодня покупать валюту и аккумулировать ее на счетах просто бессмысленно из–за быстро меняющегося курса валют, а главное не совершать типичных ошибок в ситуации неопределенности – заводить новые долги, обратившись в микрофинансовые организации. Высокий процент, очень большие риски и слабая регулируемость – это огромная проблема, особенно актуальная для регионов.

Он отметил, что в данный момент стоит минимизировать использование кредитных карт из–за дополнительных рисков и лишней нагрузки на личный бюджет.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов рассказал, что курс российского рубля переживет еще несколько сильных колебаний из–за событий в мире до конца 2020 года, передает сайт argumenti.ru.

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