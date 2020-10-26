Рубль вслед за нефтью снижается к доллару и евро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В понедельник, 26 октября, российская национальная валюта снижается к американской и европейской. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:04 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» рос на 33 копейки — до 76,46 рубля, в то время как евро поднимался на 18 копеек — до 90,47 рубля.

Иностранная валюта крепчает на фоне обвала нефтяных котировок: ранее этим днем они пикировали на 2,2 процента — до 41,16 доллара за баррель по марке Brent.

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