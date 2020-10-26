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Нефтяные котировки обвалились на фоне опасений из-за ситуации с COVID-19
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Нефтяные котировки обвалились на фоне опасений из-за ситуации с COVID-19

Ростислав Зубков

Экономика

На старте новой рабочей недели, в понедельник, мировые цены на нефть пикируют на фоне опасений игроков в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные торгов на утро 26 октября.

К 07:49 январские фьючерсы на сырье Brent дешевели на 1,74 процента до 41,34 доллара, декабрьские фьючерсы — на 1,77 процента до 41,03 доллара. Наряду с этим фьючерсы WTI с поставкой в октябре падали на 1,86 процента до 39,11 доллара за баррель.

По информации аналитиков, на рынке царят нестабильные настроения по спросу, связанные с обострением эпидемиологической обстановки в глобальном пространстве. Так, в прошедшие выходные ВОЗ заявила о новом рекорде по числу зараженных коронавирусом — свыше 465 тысяч случаев за сутки.

Также на ситуацию со спросом на черное золото влияют планы Ливии. Ранее Ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра исообщила, что в течение четырех недель добыча топлива превысит один миллион баррелей в сутки.

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