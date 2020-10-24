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ВОЗ: Рекордное количество случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ: Рекордное количество случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Захарова

В мире

Более 465 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Такие данные в субботу, 24 октября, представила Всемирная организация здравоохранения.

Уточняется, что данный показатель является новым рекордом роста заболеваемости за 24 часа. Всего количество пациентов с COVID-19 превысило 42 миллиона. При этом скончались более 1,14 миллиона человек, за сутки число летальных случаев увеличилось более чем на 6,5 тысячи.

Ранее рекорд зараженных составил 445 419, он был зарегистрирован 23 октября, до этого максимумом был показатель в 429 411 пациентов, зафиксированный 22 октября. Таким образом, рекорд обновляется на протяжении трех последних дней.

Больше всего заболевших выявлено в США — там число больных превышает 8,32 миллиона. На втором месте расположилась Индия более чем с 7,81 миллиона зараженных, далее следует Бразилия, в которой заболели свыше 5,32 миллиона человек. Более миллиона пациентов с коронавирусом зарегистрировано в России, Аргентине, Испании и Франции, передает ТАСС.

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