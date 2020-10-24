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Число случаев коронавируса в Японии превысило 97 тысяч
Фото: Предоставлено Алексеем Коломейцем

Число случаев коронавируса в Японии превысило 97 тысяч

Виктория Родимкина

В мире

Количество выявленных в Японии случаев коронавируса превысило 97 тысяч. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны в субботу, 24 октября.

За минувшие сутки в Японии выявили 731 новый случай заражения инфекцией. Всего в стране было зарегистрировано 97,4 тысячи заболевших. Скончались от COVID-19 1714 человек.

За 24 часа в Токио было выявлено 203 заболевших. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 155 пациентов. Полностью в стране выздоровели 89,44 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в ряде балканских стран были зафиксированы рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом.

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