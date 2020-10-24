Число случаев коронавируса в Японии превысило 97 тысяч
Количество выявленных в Японии случаев коронавируса превысило 97 тысяч. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны в субботу, 24 октября.
За минувшие сутки в Японии выявили 731 новый случай заражения инфекцией. Всего в стране было зарегистрировано 97,4 тысячи заболевших. Скончались от COVID-19 1714 человек.
За 24 часа в Токио было выявлено 203 заболевших. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 155 пациентов. Полностью в стране выздоровели 89,44 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в ряде балканских стран были зафиксированы рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом.
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