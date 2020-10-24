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Рекорды по заболеваемости коронавирусом выявлены в ряде балканских стран
Фото: YouTube.com / Varan Media

Рекорды по заболеваемости коронавирусом выявлены в ряде балканских стран

Виктория Родимкина

В мире

Рекордные показатели по числу выявленных пациентов с коронавирусом зафиксированы в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Словении. Об этом сообщили власти государств в субботу, 24 октября.

Так, Минздрав Сербии сообщил, что за сутки выявили 757 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным показателем.

— За прошедшие сутки протестированы анализы 6822 человек, из которых 757 позитивны на COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии составило 38 872, — сообщили в министерстве.

За сутки в стране умерли три человека с инфекцией, всего было зарегистрировано 789 летальных исходов.

В Хорватии в субботу выявили еще 2242 случая COVID-19. Общее число пациентов с инфекцией увеличилось до 33 959. Всего скончались 429 пациентов, за сутки — 16 человек.

Национальный суточный рекорд также зафиксировало министерство по гражданским делам Боснии и Герцеговины. Выявлено за последние сутки 1265 заболевших, всего заразилось 39 758 человек, умерло — 1075 больных.

Власти Словении сообщили, что за сутки выявили 1961 случай инфекции, за сутки скончались 19 человек. В стране действует комендантский час с 21:00 до 6:00. Все частные и общественные массовые мероприятия находятся под запретом, сообщает РИА Новости.

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