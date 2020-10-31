Экс-госсекретарь США заявил, что отношения с РФ и КНР близки ко «второй холодной войне»

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США находятся на грани холодной войны в отношениях с РФ и КНР из-за принятых главой штатов мер. Такое мнение в субботу, 31 октября, озвучил бывший госсекретарь США Джордж Шульц.

— Наши отношения с большей частью остального мира также стали характеризоваться недоверием, граничащим с враждебностью, даже в том, как Вашингтон обращается с близкими союзниками в Европе и Азии. Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией, — отметил он.

По его словам, государство опирается в основном на военные угрозы, дипломатии отводится меньшая роль. Администрация действующего президента Дональда Трампа, как утверждает Шульц, считала отношения между государствами мира игрой «с нулевой суммой», где большой вес имеют национальные лидеры.

Экс-госсекретарь добавил, что атмосфера недоверия в штатах появилась из-за Трампа, а нормализация ситуации потребует много лет. В частности, необходимо вернуть доверие партнеров и убедить их, что США разделяют их демократические ценности и способны вести совместную работу, передает ТАСС.

Джордж Шульц занимал пост государственного секретаря США в период с 1982 по 1989 годы, а также был министром финансов с 1972 по 1974 год. Работал в администрациях президентов Рональда Рейгана и Ричарда Никсона.

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