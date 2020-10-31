Пушков предсказал взаимное отдалении США и Европы

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Независимо от того, кто одержит победу на выборах президента США, взаимного отдаления Евросоюза и США не избежать. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он уточнил, что Штаны становятся менее «европейскими», это видно в вопросах внешней политики, а также в экономических связях. Пушков напомнил, что 60 лет назад количество иммигрантов из таких стран, как Германия или Италия, в США превышало число тех, кто приехал из Азии. На данный момент миграция из Европы в США в три раза ниже, чем из азиатских стран.

— Так что взаимное отдаление США и Европы последних лет — не столько результат взаимной нелюбви Трампа и европейцев, сколько объективное следствие демографических, экономических и геополитических процессов, — написал Пушков.

Политик указал, что Европа уже не является «центром мира», на первый план выходит Китай. При этом попытки сторонников евроатлантической модели мира сделать из нашей страны общего врага, против которого ведут борьбу США и Евросоюз, не поможет остановить дрейф жителей Америки и европейцев в разные стороны, уверен глава комиссии Совета Федерации.

Ранее Пушков объяснил нелюбовь Байдена к России. По его мнению, негативный настрой кандидата в президенты США Джо Байдена к России показывает то, как он будет выстраивать с ней отношения, если выиграет выборы.

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