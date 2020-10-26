«Русофобия — конек демократов»: Пушков объяснил нелюбовь Байдена к России
Негативный настрой кандидата в президенты США Джо Байдена к России показывает то, как он будет выстраивать с ней отношения, если выиграет выборы. Такое мнение в социальных сетях выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее Байден заявил, что РФ является в настоящее время самой значительной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, «в плане подрыва нашей безопасности и альянсов» прежде всего следует помнить о России.
В свою очередь Пушков предположил, что таким образом американский политик объявил о своих приоритетах в отношениях с Москвой и расставил акценты.
— Русофобия — любимый конек демократов. К Китаю Байден настроен явно мягче, — отметил сенатор в своем Twitter-аккаунте.
В Кремле также ответили на слова Байдена об угрозе от России.
Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.
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