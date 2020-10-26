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«Русофобия — конек демократов»: Пушков объяснил нелюбовь Байдена к России
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

«Русофобия — конек демократов»: Пушков объяснил нелюбовь Байдена к России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Негативный настрой кандидата в президенты США Джо Байдена к России показывает то, как он будет выстраивать с ней отношения, если выиграет выборы. Такое мнение в социальных сетях выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее Байден заявил, что РФ является в настоящее время самой значительной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, «в плане подрыва нашей безопасности и альянсов» прежде всего следует помнить о России.

В свою очередь Пушков предположил, что таким образом американский политик объявил о своих приоритетах в отношениях с Москвой и расставил акценты.

— Русофобия — любимый конек демократов. К Китаю Байден настроен явно мягче, — отметил сенатор в своем Twitter-аккаунте.

В Кремле также ответили на слова Байдена об угрозе от России.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

Читайте также: Почему Байдену выгодно делать из России врага для США

Джо БайденСенатор Алексей ПушковСША
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