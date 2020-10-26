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Почему Байдену выгодно делать из России врага для США
Фото: instagram.com/JoeBiden

Почему Байдену выгодно делать из России врага для США

Елена Орлова

Внешняя политика

Пока существует Россия, создать «американскую империю» у Байдена не получится. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию «главной угрозой» Соединенным Штатам. Китай, кстати, по его мнению, является не врагом, а только «основным конкурентом».

— Байден — ставленник глобалистских группировок, демократы вообще всегда были с ними тесно связаны, — замечает политолог. — С этой точки зрения главным врагом становится страна, не вписывающаяся в эту глобальную архитектуру. А Китай — враг только для Трампа. Это главный конкурент в объемах экономики, которой действующий президент уделяет огромное внимание. Байдену же на это плевать. Конечно, он был бы рад, уменьши Пекин свои аппетиты, но это можно пережить, а вот Россия с ее собственной жесткой позицией должна быть уничтожена в любом случае.

Разумеется, в случае победы Байдена на выборах полное взаимодействие между нашими странами не прекратится, но оно, по мнению Журавлева, продолжится с позиции «а хорошо бы, чтобы вы развалились».

— Антироссийские действия, такие как поддержка Украины, поддержка националистических движений на Северном Кавказе, при Байдене возрастут. Трампа все это мало волновало, его главные заботы — кто купит американское оружие и газ. Байден же нацелен на создание мировой американской империи, а поэтому будет бороться с Россией, потому что пока она сильна, никакой империи не получится, — заключил политолог.

Журавлев также добавил, что даже признание России «врагом» не станет поводом для прекращения взаимодействия, но может сделать отношения между странами еще более напряженными.

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