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Байден объявил Россию главной угрозой США
Фото: instagram.com/JoeBiden

Байден объявил Россию главной угрозой США

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия является в настоящее время самой значительной угрозой для Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос об угрозах, стоящих перед США, Байден отметил, что «в плане подрыва нашей безопасности и альянсов» прежде всего следует помнить о России.

На второе место с точки зрения серьезности угрозы Соединенным Штатам Байден поставил Китай, сообщает CBS.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джозеф Байден получал деньги от Российской Федерации через Владимира Путина.

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