«Соревнования в большей нелюбви»: Песков — об отношении Трампа и Байдена к России

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Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден соревнуются в том, кто больше не любит Россию. Такое отношение к РФ уже стало чем-то регулярным, с сожалением отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в Кремле все это прекрасно понимают, но могут только сожалеть по поводу избранной риторики.

Ранее перед окончанием предвыборных дебатов Трамп и Байден принялись обвинять друг друга в связях с Россией. В частности, оппонент главы Белого дома заявил, что тот якобы получал деньги от Путина. Трамп же рассказал о 3,5 миллиона рублях, которые Байден якобы получил за очень хорошие отношения с московскими властями. Далее оба политика, желая отречься от этих инсинуаций, заверили, что РФ не хочет их избрания.

Напомним, Трамп и Байден участвуют в предвыборной гонке, стремясь заполучить доверие своих сторонников и вместе с тем подорвать авторитет соперника за счет громких высказываний. Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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