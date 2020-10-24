«Неуязвим в фантазиях»: эксперт оценил главное оружие НАТО против России

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Истребитель США F-35 Lightning II может проникать в глубину наших ПВО только в фантазиях американских генералов и стратегов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал военный эксперт Алексей Леонков.

В США заявляют, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является единственным самолетом, способным составить конкуренцию российскому оружию, и обладает способностью обходить нашу противовоздушную оборону. Однако, по мнению Леонкова, истребитель прекрасно различим нашей ПВО и может быть уничтожен еще на подлете:

— Американцы настолько верят в его неуязвимость, что выпускают его серийно, отказаться не могут. На деле же он виден всеми комплексами, несущими боевое дежурство у наших границ. Его видят и наши самолеты. Например, бортовые радиолокационные станции на борту нашего Су-35 различают F-35 достаточно далеко. А ракетное вооружение, которое применяется по таким самолетам класса воздух — воздух или зенитное, легко отгонит американский истребитель, он от них не увернется, поскольку пилотажные качества у него довольно посредственные.

Фото: US Air Force

Во время создания F-35, как замечает эксперт, делалась ставка именно на невидимость. У нас она называется технологией «пониженной радиолокационной заметности», однако полностью пропасть с радаров у самолета все равно не получится. Максимум, которого удается достичь, — 35-процентное снижение заметности в определенном диапазоне волн, отмечает Леонков:

— То есть, например, в коротковолновом диапазоне он будет виден, грубо говоря, не за 1000 километров, а за 700. Дальше он будет как на ладони на всем протяжении маршрута. Получается, истребитель увидят далеко, приготовятся и, когда он войдет в зону действия ракет, собьют. Поэтому, даже если самолет попытается проникнуть, это дорого обойдется.

Учитывая все эти факторы, теперь американцы делают ставку не на невидимость, а на массовость. По словам Леонкова, задача в том, чтобы пустить впереди истребителя несколько других ракет, ложных целей, на которых сосредоточится ПВО. Когда боекомплект уже будет расстрелян, в ход пойдет F-35. Однако и данная стратегия также обречена на провал.

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