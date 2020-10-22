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Пушков оценил готовность Анкары оказать военную помощь Баку в Карабахе
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пушков оценил готовность Анкары оказать военную помощь Баку в Карабахе

Юлия Захарова

Внешняя политика

Конфликт в Нагорном Карабахе нельзя будет урегулировать мирно, если Турция направит туда военных по просьбе Азербайджана. Такое заявление сделал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в официальном аккаунте в Twitter.

— Вице-президент Турции Октай подтвердил готовность отправить турецкие войска в Карабах в случае просьбы Баку. Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого, — отметил сенатор.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна не будет колебаться, если от Азербайджана поступит просьба о военной помощи. Тем не менее он добавил, что пока такой просьбы от Баку не поступало.

Кроме того, Октай раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной с целью урегулирования конфликта. По его словам, члены группы стремятся оставить карабахский вопрос нерешенным и поддерживают Армению в политическом и военном смысле.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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ТурцияАлексей ПушковНагорный Карабах
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