Премьер Армении заявил, что вопрос Карабаха пока не имеет дипломатического решения

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическими путями на текущем этапе невозможно в связи с боевыми действиями. Такое мнение он выразил в среду, 21 октября, во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

— Все те надежды, предложения, что надо найти дипломатические решения в данной ситуации, должны считаться завершенными, — отметил Пашинян.

Он пояснил, что «то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо» для Баку. Кроме того, премьер Армении пояснил, что Ереван чувствует союзническую поддержку России как стратегического партнера.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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