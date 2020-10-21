«Не до Армении»: почему сверхдержавы не вмешиваются в карабахский конфликт

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится с рабочим визитом в Москве. Далее он отправится в США. Какие задачи пытается решить армянская дипломатия, «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов по региону.

С 27 сентября между Арменией и Азербайджаном идут бои в Карабахе. Азербайджанская сторона заявляет о взятии нескольких городов, включая Физули, Джабраил, Зенгилан, и десятков сел. Ереван потерю территорий отрицает. На фоне продолжающихся боев в Москву с визитом пожаловал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По мнению эксперта по взаимоотношениям Южного Кавказа и ЕС Анны Айвазян, цель дипломата состоит в принуждении Азербайджана к дипломатическому решению конфликта.

— Основная цель армянской стороны сейчас — перейти к переговорному процессу при посредничестве единственного легитимного института урегулирования конфликта Минской группы ОБСЕ. Армения ожидает однозначной реакции международного сообщества на вовлечение Турции в конфликт, видя в этом основное препятствие мирному урегулированию, — сказала она.

Власти Армении обвиняют Турцию в том, что она перебросила в зону боевых действий боевиков из Сирии и использует на стороне Азербайджана собственные ВС.

Айвазян обратила внимание на то, что для Еревана неприемлемы какие-либо предложения сопредседателей Минской группы, основанные на формуле «мир за территории».

— Армения не может принять такой сценарий в условиях военной агрессии, — подчеркнула эксперт.

23 октября Мнацаканян отправится в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Майком Помпео.

Если МИД Армении сможет заручиться поддержкой как минимум России, а в идеале еще и Соединенных Штатов, это станет «прорывом» Еревана на международной арене, полагает эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Однако он сомневается, что Москва и Вашингтон пойдут навстречу правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

— Ни Москве, ни тем более Вашингтону не до Армении с ее проблемами, которые она сама себе создала из-за своей непоследовательной и непродуманной внешней политики. Если все это время Москва и Вашингтон придерживались нейтралитета по вопросу проводимой Азербайджаном военной операции по освобождению своих территорий, то это означает, что такая политика будет продолжаться, — говорит Ибрагимов.

Продолжающийся армяно-азербайджанский конфликт вспыхнул в 1991 году и продолжался до 1994 года. По итогам войны был подписан Бишкекский протокол. ВС Армении удалось занять не только населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах, но и семь азербайджанских районов вокруг него. Около 600 тысяч азербайджанцев оказались беженцами. Кроме того, за годы конфликта из Армении и Азербайджана были вынуждены уехать сотни тысяч армян и азербайджанцев.

Во время горячей фазы конфликта СБ ООН принял четыре резолюции, по которым ВС Армении нужно выйти из семи районов. В 1994 году была создана Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По разработанным ее сопредседателями (США, Франция и Россия) «мадридским принципам» предполагаются передача Азербайджану семи районов и определение статуса самого Нагорного Карабаха.

По оценкам Ибрагимова, сейчас власти Армении находятся «в агонии» и пытаются всячески убедить своих американских и российских коллег занять сторону Еревана и надавить на Баку.

— Мнацаканян явно заинтересован в решительной поддержке со стороны стран-сверхдержав, — добавил эксперт «Валдая».

Директор красноярского филиала Финансового университета при правительстве РФ Павел Клачков тоже считает, что Армения ждет от великих держав давления на Азербайджан.

— МИД любой страны хочет максимально благоприятных для себя условий, получить поддержку и давление на оппонентов. У США есть возможности надавить на Азербайджан. Армении, может быть, хотелось бы этого. Произойдет ли это, мы не можем сказать. У США сейчас очень сложная ситуация. Все зависит от того, как она будет развиваться. Армения попытается заручиться поддержкой великих государств — России и США, — подметил политолог.

К слову, с рабочим визитом в Москву 21 октября отправился и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Все постсоветское пространство — «зона жизненных интересов России». Любые боестолкновения там неминуемо привлекают к себе усилия и внимание России. И ей нужно «соблюдать баланс между враждующими сторонами, не занимать чью-либо сторону и замирить их любыми способами», говорит Павел Клачков.

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