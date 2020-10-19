Без шансов на мир: Армении предрекли полную изоляцию после признания Карабаха

Фото: Армен Мурадян, «Вечерняя Москва»

Президент Армении Армен Саркисян считает, что Ереван может пойти на признание независимости самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), если станет ясно, что Баку не готов становиться на путь диалога. Почему Армения до сих пор не признала суверенитет НКР и к чему привел бы такой шаг, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов по региону.

Власти Армении не первый раз говорят о признании независимости Нагорного Карабаха. Два дня назад с той же инициативой выступал премьер-министр Никол Пашинян. В основу концепции решения карабахского конфликта необходимо заложить формулу «отделение во имя спасения», сказал он.

Почему Армения не признает Нагорный Карабах?

Политический обозреватель Айк Халатян отмечает, что на такой шаг Ереван не шел, чтобы не срывать дипломатический путь решения конфликта.

— Армения ранее не признавала независимость Арцаха, дабы не прерывать переговорный процесс. Сейчас на фоне длящейся с 27 сентября войны общество оказывает сильнейшее давление на власти с требованием признать независимость региона. И даже если сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих пор оказывают давление на Пашиняна с требованием не идти на этот шаг с целью сохранить возможность для продолжения переговоров или Ереван работает над тем, чтобы одновременно с ним кто-то из крупных игроков признал независимость Арцаха, долго не идти на этот шаг армянским властям не удастся, — отметил он.

Автор телеграм-канала «Девичья башня» Садат Гулиев полагает, что Армения все еще рассчитывает на политическое урегулирование без военных действий.

— Интересно то, что армяне по всему миру перекрывают трассы, стоят у посольства России в Ереване с требованием признать независимость Нагорного Карабаха, но сами боятся признать эту самую независимость. Потому что это положит конец любой возможности перевести нынешнюю войну в плоскость политического урегулирования. Власти Армении в замешательстве. Они терпят поражение на фронте, Пашинян не может четко ответить, на какие компромиссы армянская сторона готова, чтобы решить конфликт, — считает Гулиев.

Председатель экспертного совета фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук считает, что, не признавая Карабах, Ереван имеет в своем распоряжении два армянских государства.

— Армения не признавала Нагорный Карабах, так как всегда держала в запасе этот внешнеполитический инструмент. Для того чтобы с помощью него влиять на разного рода международные аспекты. К тому же Армении в какой-то степени было выгодно иметь не одно, а как бы два армянских государства в регионе, что тоже создавало почву для политического маневра и влияния. Однако долго играть на таком инструменте уже не получается, так как всему свое время. Армения вполне может выронить этот инструмент из своих рук даже в том случае, если пойдет на признание Карабаха, — подчеркнул политолог.

Угроза признания легитимности НКР едва ли пугает Азербайджан и выступающую на его стороне в конфликте Турцию, говорит Трофимчук. В то же время озвучивание Арменией этой угрозы без реализации последней ведет к тому, что «все внешние наблюдатели начинают трактовать ее как слабость».

Как отреагируют Россия, Турция, Азербайджан и другие страны на признание Нагорного Карабаха?

Айк Халатян считает, что Баку может ответить на такой шаг ударом по Армении, чреватым вмешательством России.

— Признание Арменией независимости Арцаха ставит Азербайджан перед сложным выбором. С одной стороны, ему надо будет как-то отреагировать, но при условии отсутствия дипломатических и экономических отношений между двумя странами ему это будет очень сложно сделать. А с другой — попытка ответить на этот шаг военными действиями против Армении чревата вовлечением в конфликт России, что не в интересах самого Баку, — говорит эксперт.

Садат Гулиев исходит из того, что Азербайджану, ведущему успешные наступательные действия, без разницы, признает Ереван НКР или нет.

— Азербайджану по большому счету все равно, признает Армения независимость Нагорного Карабаха или нет, — констатирует эксперт по карабахскому конфликту.

Григорий Трофимчук уверен, что Кремль возможное признание Карабаха администрацией Пашиняна отвергнет.

— Россия отреагирует на признание Арменией Карабаха негативно, так как это не входит в ее планы. Позиция Москвы в рамках урегулирования этого конфликта никогда не менялась и была основана на политическом, дипломатическом процессе. Но пункта о признании Карабаха в этих рамках не было. По этой причине и остальные сопредседатели МГ ОБСЕ (США и Франция) отреагируют на шаг Еревана негативно, — анализирует он.

В то же время Трофимчук не исключает, что некоторые западные страны могут действовать в обход МГ ОБСЕ и признать НКР. Однако ни Армении, ни Азербайджану, ни России «не нужен Карабах в качестве военно-политической базы влияния иных, внерегиональных стран».

Наиболее негативную реакцию признание суверенитета НКР может вызвать в Анкаре. Доктор исторических наук и приглашенный профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Мехмет Перинчек считает такое действие нарушением международного права.

— Признание Арменией независимости НКР было бы для Турции неприемлемым. В таком случае Армения своими же руками уничтожит все шансы на мирное решение конфликта. Азербайджан тогда уже не будет сидеть за одним столом с Арменией. Этот поступок был бы не только против Азербайджана, но и против Турции. Он явился бы нарушением международного права и привел бы Ереван к полной изоляции, — сказал он.

Перинчек считает, что население Армении должно выступить против идеи, озвученной Саркисяном и Пашиняном. Из-за карабахского конфликта Ереван и так находится в блокаде с двух сторон, а признание НКР еще больше изолирует Армению и принесет ей «серьезные экономические и политические проблемы».

Читайте также: Карабахский конфликт повышает ставки. Возможна ли российско-натовская война?