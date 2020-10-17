Карабахский конфликт повышает ставки. Возможна ли российско-натовская война?

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Карабахский конфликт набирает обороты. Удары по Гяндже могут спровоцировать атаку Азербайджана на основную территорию Армении. Как в таком случае поведет себя Россия и что этому могут противопоставить Турция и НАТО? На эти вопросы «Вечерняя Москва» искала ответы вместе с экспертами по региону.

Конфликт вышел за пределы самого Нагорного Карабаха. Накануне ВС Армении снова нанесли ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа и Мингечевиру. Погибли 13 человек, свыше 50 — ранены. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку военным преступлением и пригрозил ответить.

К чему может привести конфликт, если азербайджанские ВС ударят по территории Армении? Напомним, что Армения — член ОДКБ, который может обратиться к блоку с призывом защитить ее территорию. А по двусторонним соглашениям Турция гарантирует безопасность азербайджанского Нахичевана.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов полагает, что удары по территории Армении никак не повлияют на реакцию России.

— Удары по Армении наносятся в качестве ответа на обстрелы Арменией азербайджанских территорий. ОДКБ должна рассматривать мотивы, которые послужили нанесению этих ударов. Любая вооруженная акция против члена ОДКБ требует какой-то реакции. Если речь идет об ответных действиях против Армении, которая первой применила вооружение против Азербайджана, никакое ОДКБ не будет вписываться за Армению, в том числе и Россия, — сказал он.

Семенов напомнил, что Турция, например, провела множество военных акций за рубежом, но в них НАТО не заступился за нее.

— Одно дело — открытая агрессия против Армении, другое дело — ответная реакция на агрессивные действия самой Армении. Сомневаюсь, что механизмы ОДКБ должны быть применены в полном объеме. Конечно, Армения можно обратиться к ОДКБ, но это не означает, что ОДКБ обязана в этом случае оказывать поддержку Армении, — добавил эксперт РСМД.

Сама Турция тоже обвинила Армению в военных преступлениях. Их умалчивание означает «соучастие» в этих преступлениях, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

Тюрколог Яшар Ниязбаев обратил внимание на то, что турецкие чиновники всерьез обсуждают сценарии втягивания их страны в карабахский конфликт.

— Если сценарий втягивания Турции в войну? Есть. Об этом говорили в Турции на высшем уровне. Президент страны, спикер парламента, министры иностранных дел и обороны. А именно, они говорили о двух сценариях. Во-первых, если Азербайджан попросит об этом. Во-вторых, если третья страна вмешается в конфликт, — сказал он.

Ниязбаев уверен, что Анкара будет всячески избегать открытого участия в конфликте, ибо у нее и так проблем выше крыши.

— Турции невыгодно разрастание конфликта, потому что у нее и так много «фронтов», где она продвигает свои интересы: Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье. И теперь Карабах, который некоторые эксперты называют четвертым фронтом, в котором Анкара принимает активное участие. Пока, как мы наблюдаем, Турция однозначно выступает за продолжение боевых действий и оказывает моральную поддержку Азербайджану, — говорит Ниязбаев.

Он уверен, что пока боевые действия не будут перенесены на территорию Турции, ее союзники по НАТО вмешиваться не будут. То же самое невмешательство он допускает относительно вмешательства России на стороне Армении.

Кирилл Семенов исключает открытое русско-турецкое противостояние, потому что Турция не будет нападать на Армению, чтобы не вызвать на себя удар России и ОДКБ. Следовательно, и для НАТО не будет повода вписываться за турок.

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