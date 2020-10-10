Перемирие в Карабахе: почему Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушениях

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Едва было подписано перемирие по Карабаху, как оно уже нарушено. Минобороны Азербайджана сообщает о ракетном обстреле с армянской стороны населенного пункта Гадрут. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Баку в атаке на участок Карахамбейли.

Почему перемирие закончилось, едва начавшись, и насколько долго будет пауза в горячей стадии конфликта, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами по региону.

Почему треснуло перемирие?

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов считает, что нарушение перемирия связано с поведением властей в Ереване.

— Перемирие закончилось, поскольку армянская сторона продолжает оставаться в агонии. Все эти обстрелы азербайджанских городов, постоянные провокации и уже прерванное перемирие говорит о безысходности официального Еревана, который не понимает, как действовать, хотя дорожная карта, способствующая достижению мира в регионе, на руках (премьер-министра Никола — прим. «ВМ») Пашиняна имеется, — отметил он.

Учитывая стремление Армении вернуть утраченные позиции в Карабахе, Ибрагимов сомневается в том, что относительное затишье продлится долго. Да и Баку «сидеть сложа руки явно не намерен».

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян обращает внимание, что, судя по истории международных отношений, перемирие никогда не наступает «одномоментно». Всегда бывают «афтершоки» — продолжение огня некоторое время, когда обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

— Только постепенно стороны приходят к нормальному прекращению огня. Сейчас мы видим, что стороны еще стреляют, но ракеты на Степанакерт уже не падают. Уже хорошо, уже какое-то перемирие. Вроде бы таких активных боевых действий, какие шли раньше, тоже нет. Уже прогресс, — сказал он.

Перемирие, по оценкам Мирзаяна, продлится столько, сколько азербайджанский президент Ильхам Алиев «сможет выдерживать давление Анкары, заинтересованной в продолжении войны», и столько, сколько он сможет «продавать» населению веру в то, что субстантивные переговоры будут означать территориальные уступки со стороны Армении.

— Пока население будет иметь мнение о том, что их великий султан ведет переговоры, которые могут к чему-то привести, они не будут давить на Алиева с целью возобновить бои. Переговоры могут продлиться и месяц, и два, и три. Вопрос не в том, сколько они продлятся, а в том, что будет, когда возобновятся боевые действия, каков будет расклад сил, сможет ли Азербайджан завоевать снова какую-то часть территории или же, наоборот, вынужденное начало войны Алиевым приведет к его поражению, поскольку армяне несколько изменят за это время расклад сил, — сказал эксперт.

Кому выгодно перемирие?

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября в Москве было достигнуто гуманитарное перемирие между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном при посредничестве их российского коллеги Сергея Лаврова. Согласно ему, сторонам необходимо обменяться военнопленными и телами погибших, согласовать конкретные параметры режима прекращения огня и на основе базовых принципов урегулирования приступить к субстантивным переговорам по решению нагорнокарабахской проблемы.

Фархад Ибрагимов считает, что перемирия больше всего добивались Москва и Ереван.

— Перемирия хотела, прежде всего, Россия, опасающаяся непредсказуемых последствий войны в Нагорном Карабахе. Безусловно, перемирия хотели и в Ереване, отлично понимая, чем все для них может завершиться, учитывая, насколько далеко пошла азербайджанская армия и какие успехи она демонстрирует на фронте. Неспроста были и шесть звонков премьера Пашиняна президенту (Владимиру — прим. «ВМ») Путину и лидерам других стран, а некоторые из них уже звонили президенту Алиеву с просьбой прекратить военные действия, — говорит эксперт «Валдая».

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Геворг Мирзаян же считает, что подписание перемирия выгодно всем трем сторонам, которые сидели за столом переговоров.

— Выгодно это и Армении — потому что армянская позиция фактически нашла отражение в этом перемирии. Понятно, что там указаны субстантивные переговоры, но их никто вести не будет. Это прекращение огня, которое позволит Армении перевооружиться, модифицировать и исправить ошибки своей внешней политики. Это выгодно России, которой нужно возвращение статус-кво в регионе, прекращение огня, чтобы Москва не была вынуждена занимать чью-то сторону в конфликте. И это выгодно отчасти Азербайджану, поскольку наступательные действия Азербайджана на армянские позиции провалились, — заметил Мирзаян.

Баку тоже нужно перевооружиться, потому что ВС Азербайджана так же, как и Армении, «потеряли много техники». Однако, если выбирать из трех стран, то Азербайджану перемирие выгодно меньше всех, потому что нужно останавливать наступление и «объяснять населению, почему за несколько пограничных сел были отданы жизни более тысячи человек», даже, несмотря на то, что «Азербайджан фиксирует минимальную победу», заметил Мирзаян.

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