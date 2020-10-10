Перемирие в Карабахе: почему Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушениях
Едва было подписано перемирие по Карабаху, как оно уже нарушено. Минобороны Азербайджана сообщает о ракетном обстреле с армянской стороны населенного пункта Гадрут. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Баку в атаке на участок Карахамбейли.
Почему перемирие закончилось, едва начавшись, и насколько долго будет пауза в горячей стадии конфликта, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами по региону.
Почему треснуло перемирие?
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов считает, что нарушение перемирия связано с поведением властей в Ереване.
— Перемирие закончилось, поскольку армянская сторона продолжает оставаться в агонии. Все эти обстрелы азербайджанских городов, постоянные провокации и уже прерванное перемирие говорит о безысходности официального Еревана, который не понимает, как действовать, хотя дорожная карта, способствующая достижению мира в регионе, на руках (премьер-министра Никола — прим. «ВМ») Пашиняна имеется, — отметил он.
Учитывая стремление Армении вернуть утраченные позиции в Карабахе, Ибрагимов сомневается в том, что относительное затишье продлится долго. Да и Баку «сидеть сложа руки явно не намерен».
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян обращает внимание, что, судя по истории международных отношений, перемирие никогда не наступает «одномоментно». Всегда бывают «афтершоки» — продолжение огня некоторое время, когда обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.
— Только постепенно стороны приходят к нормальному прекращению огня. Сейчас мы видим, что стороны еще стреляют, но ракеты на Степанакерт уже не падают. Уже хорошо, уже какое-то перемирие. Вроде бы таких активных боевых действий, какие шли раньше, тоже нет. Уже прогресс, — сказал он.
Перемирие, по оценкам Мирзаяна, продлится столько, сколько азербайджанский президент Ильхам Алиев «сможет выдерживать давление Анкары, заинтересованной в продолжении войны», и столько, сколько он сможет «продавать» населению веру в то, что субстантивные переговоры будут означать территориальные уступки со стороны Армении.
— Пока население будет иметь мнение о том, что их великий султан ведет переговоры, которые могут к чему-то привести, они не будут давить на Алиева с целью возобновить бои. Переговоры могут продлиться и месяц, и два, и три. Вопрос не в том, сколько они продлятся, а в том, что будет, когда возобновятся боевые действия, каков будет расклад сил, сможет ли Азербайджан завоевать снова какую-то часть территории или же, наоборот, вынужденное начало войны Алиевым приведет к его поражению, поскольку армяне несколько изменят за это время расклад сил, — сказал эксперт.
Кому выгодно перемирие?
Напомним, в ночь с 9 на 10 октября в Москве было достигнуто гуманитарное перемирие между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном при посредничестве их российского коллеги Сергея Лаврова. Согласно ему, сторонам необходимо обменяться военнопленными и телами погибших, согласовать конкретные параметры режима прекращения огня и на основе базовых принципов урегулирования приступить к субстантивным переговорам по решению нагорнокарабахской проблемы.
Фархад Ибрагимов считает, что перемирия больше всего добивались Москва и Ереван.
— Перемирия хотела, прежде всего, Россия, опасающаяся непредсказуемых последствий войны в Нагорном Карабахе. Безусловно, перемирия хотели и в Ереване, отлично понимая, чем все для них может завершиться, учитывая, насколько далеко пошла азербайджанская армия и какие успехи она демонстрирует на фронте. Неспроста были и шесть звонков премьера Пашиняна президенту (Владимиру — прим. «ВМ») Путину и лидерам других стран, а некоторые из них уже звонили президенту Алиеву с просьбой прекратить военные действия, — говорит эксперт «Валдая».
Геворг Мирзаян же считает, что подписание перемирия выгодно всем трем сторонам, которые сидели за столом переговоров.
— Выгодно это и Армении — потому что армянская позиция фактически нашла отражение в этом перемирии. Понятно, что там указаны субстантивные переговоры, но их никто вести не будет. Это прекращение огня, которое позволит Армении перевооружиться, модифицировать и исправить ошибки своей внешней политики. Это выгодно России, которой нужно возвращение статус-кво в регионе, прекращение огня, чтобы Москва не была вынуждена занимать чью-то сторону в конфликте. И это выгодно отчасти Азербайджану, поскольку наступательные действия Азербайджана на армянские позиции провалились, — заметил Мирзаян.
Баку тоже нужно перевооружиться, потому что ВС Азербайджана так же, как и Армении, «потеряли много техники». Однако, если выбирать из трех стран, то Азербайджану перемирие выгодно меньше всех, потому что нужно останавливать наступление и «объяснять населению, почему за несколько пограничных сел были отданы жизни более тысячи человек», даже, несмотря на то, что «Азербайджан фиксирует минимальную победу», заметил Мирзаян.
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