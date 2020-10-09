Ощущение проигрыша: чем закончится встреча в Москве по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. 9 октября в Москве по инициативе российской стороны встретятся главы МИД двух закавказских республик. Станут ли переговоры между Ереваном и Баку началом реального решения карабахского конфликта или временным перемирием перед очередным обострением?
Владимир Путин призвал конфликтующие стороны в Карабахе — Армению и Азербайджан — прекратить боевые действия «по гуманитарным соображениям». Перемирие необходимо, чтобы обменяться пленными и телами погибших. Одновременно Кремль пригласил в Москву глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, чтобы провести переговоры об урегулировании конфликта. Представители двух республик уже подтвердили свое участие в консультациях в российской столице. Москва призывает решать конфликт мирным путем, но устами президента РФ уже дала понять, что мандат ОДКБ не распространяется на Карабах, потому что де-юре это территория Азербайджана.
Стоит отметить, что Россия всегда играла ключевую роль в решении карабахского конфликта. С момента заключения Бишкекского перемирия о прекращении боевых действий в 1994 году в Москве периодически встречались лидеры Азербайджана и Армении, а также главы их МИД. Россия остается сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию наравне с Францией и США. На днях три страны призвали Армению и Азербайджан остановить бои и возобновить переговоры без предварительных условий.
По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Фененко, на данном этапе решается вопрос о территориальных приобретениях Азербайджана.
— Сейчас речь идет только о том, на какой линии остановится наступление Азербайджана. Тогда стороны сядут за стороны переговоров. И вырисовываются два варианта: либо стороны начинают переговоры сейчас, и тогда Азербайджан получает не очень большие занятые территории, либо Азербайджан проводит полную деоккупацию территорий (семь азербайджанских районов — прим. «ВМ») и берет под контроль определенную часть Карабаха (бывшей НКАО — прим. «ВМ»). Тогда это другая переговорная повестка. Психологически Армения тогда станет проигравшей стороной, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Начатые в 1994 году переговоры по Карабаху строились на том, что Армения «ощущала себя победителем». Теперь впервые складывается ситуация, когда Армения будет чувствовать себя «проигравшей». Это совершенно другой переговорный формат, констатирует Фененко.
В настоящий момент основной вопрос состоит не в том, чем кончатся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, а кто выступит посредником в урегулировании конфликта, полагает эксперт.
— Важнее всего в данный момент, кто выступит посредником в урегулировании переговоров. Будет это Россия, или это попытаются сделать страны Запада, прежде всего Франция и США. За это и разворачивается сейчас борьба, — добавил Фененко.
В МИД Армении считают, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России на предстоящих переговорах будут обсуждать только гуманитарное перемирие.
Наиболее близка к урегулированию конфликта Москва была в 2011 году. Тогда МИД России выработал так называемую Казанскую формулу. Согласно ей, Армения передает Азербайджану семь оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам Нагорный Карабах получает временный статус, а в последующем обретает постоянный. И семь районов, и Нагорный Карабах должны быть демилитаризованы. По границе Нагорного Карабаха как гарантия его безопасности должны были вводиться войска нейтральных стран по мандату ОБСЕ. По плану Турция и Азербайджан обязывались снять блокаду с Армении. Предложенная Москвой формула не закончилась мирным договором из-за неготовности сторон к компромиссам. Ряд экспертов, включая политолога Сергея Маркова, считают, что итогом нынешнего обострения может стать реализация этой самой Казанской формулы.
Ведущая роль России не отрицается обеими конфликтующими сторонами.
— Хотел бы особо подчеркнуть роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Мы эту роль ценим, — заявлял азербайджанский президент Ильхам Алиев в августе.
Армения «высоко ценит роль РФ в установлении мира в 1994 году и в целом в переговорном процессе», сказала 1 октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Последнее столкновение в зоне нагорнокарабахского конфликта 1–5 апреля 2016 года было остановлено после вмешательства Кремля. Владимир Путин провел срочные телефонные переговоры с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а до них призвал стороны к сдержанности, немедленному прекращению боев и соблюдению режима перемирия. По итогам тех переговоров в Кремле отметили, что РФ осуществляет и будет осуществлять необходимые шаги по нормализации обстановки.
Нынешняя фаза конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджанские вооруженные силы проводят наступление вдоль всей линии фронта с тем, чтобы вернуть под свой контроль семь районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО). В результате боевых действий, как заявляют в Баку, им удалось взять более 20 сел и два города — Джабраил и Мадагиз, а также высоту Муровдаг. Армянская сторона территориальные приобретения Азербайджана отрицает, обвиняет в развязывании конфликта Турцию. В СВР вызвали озабоченность тем, что «Турция впервые так открыто выступила на стороне Азербайджана».
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