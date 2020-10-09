Ощущение проигрыша: чем закончится встреча в Москве по Карабаху

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Президент РФ Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. 9 октября в Москве по инициативе российской стороны встретятся главы МИД двух закавказских республик. Станут ли переговоры между Ереваном и Баку началом реального решения карабахского конфликта или временным перемирием перед очередным обострением?

Владимир Путин призвал конфликтующие стороны в Карабахе — Армению и Азербайджан — прекратить боевые действия «по гуманитарным соображениям». Перемирие необходимо, чтобы обменяться пленными и телами погибших. Одновременно Кремль пригласил в Москву глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, чтобы провести переговоры об урегулировании конфликта. Представители двух республик уже подтвердили свое участие в консультациях в российской столице. Москва призывает решать конфликт мирным путем, но устами президента РФ уже дала понять, что мандат ОДКБ не распространяется на Карабах, потому что де-юре это территория Азербайджана.

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Стоит отметить, что Россия всегда играла ключевую роль в решении карабахского конфликта. С момента заключения Бишкекского перемирия о прекращении боевых действий в 1994 году в Москве периодически встречались лидеры Азербайджана и Армении, а также главы их МИД. Россия остается сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию наравне с Францией и США. На днях три страны призвали Армению и Азербайджан остановить бои и возобновить переговоры без предварительных условий.

По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Фененко, на данном этапе решается вопрос о территориальных приобретениях Азербайджана.

— Сейчас речь идет только о том, на какой линии остановится наступление Азербайджана. Тогда стороны сядут за стороны переговоров. И вырисовываются два варианта: либо стороны начинают переговоры сейчас, и тогда Азербайджан получает не очень большие занятые территории, либо Азербайджан проводит полную деоккупацию территорий (семь азербайджанских районов — прим. «ВМ») и берет под контроль определенную часть Карабаха (бывшей НКАО — прим. «ВМ»). Тогда это другая переговорная повестка. Психологически Армения тогда станет проигравшей стороной, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Начатые в 1994 году переговоры по Карабаху строились на том, что Армения «ощущала себя победителем». Теперь впервые складывается ситуация, когда Армения будет чувствовать себя «проигравшей». Это совершенно другой переговорный формат, констатирует Фененко.

Фото: facebook.com/shushanstepanyan

В настоящий момент основной вопрос состоит не в том, чем кончатся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, а кто выступит посредником в урегулировании конфликта, полагает эксперт.

— Важнее всего в данный момент, кто выступит посредником в урегулировании переговоров. Будет это Россия, или это попытаются сделать страны Запада, прежде всего Франция и США. За это и разворачивается сейчас борьба, — добавил Фененко.

В МИД Армении считают, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России на предстоящих переговорах будут обсуждать только гуманитарное перемирие.

Наиболее близка к урегулированию конфликта Москва была в 2011 году. Тогда МИД России выработал так называемую Казанскую формулу. Согласно ей, Армения передает Азербайджану семь оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам Нагорный Карабах получает временный статус, а в последующем обретает постоянный. И семь районов, и Нагорный Карабах должны быть демилитаризованы. По границе Нагорного Карабаха как гарантия его безопасности должны были вводиться войска нейтральных стран по мандату ОБСЕ. По плану Турция и Азербайджан обязывались снять блокаду с Армении. Предложенная Москвой формула не закончилась мирным договором из-за неготовности сторон к компромиссам. Ряд экспертов, включая политолога Сергея Маркова, считают, что итогом нынешнего обострения может стать реализация этой самой Казанской формулы.

Ведущая роль России не отрицается обеими конфликтующими сторонами.

— Хотел бы особо подчеркнуть роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Мы эту роль ценим, — заявлял азербайджанский президент Ильхам Алиев в августе.

Армения «высоко ценит роль РФ в установлении мира в 1994 году и в целом в переговорном процессе», сказала 1 октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Последнее столкновение в зоне нагорнокарабахского конфликта 1–5 апреля 2016 года было остановлено после вмешательства Кремля. Владимир Путин провел срочные телефонные переговоры с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а до них призвал стороны к сдержанности, немедленному прекращению боев и соблюдению режима перемирия. По итогам тех переговоров в Кремле отметили, что РФ осуществляет и будет осуществлять необходимые шаги по нормализации обстановки.

Нынешняя фаза конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджанские вооруженные силы проводят наступление вдоль всей линии фронта с тем, чтобы вернуть под свой контроль семь районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО). В результате боевых действий, как заявляют в Баку, им удалось взять более 20 сел и два города — Джабраил и Мадагиз, а также высоту Муровдаг. Армянская сторона территориальные приобретения Азербайджана отрицает, обвиняет в развязывании конфликта Турцию. В СВР вызвали озабоченность тем, что «Турция впервые так открыто выступила на стороне Азербайджана».

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