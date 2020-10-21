В Турции сообщили о готовности отправить войска на помощь Азербайджану

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Турция не будет колебаться, если от Азербайджана поступит просьба о военной помощи. Соответствующее заявление сделал вице-президент страны Фуат Октай в среду, 21 октября. Его слова приводит агентство Reuters.

Октай пояснил, что пока такой просьбы от властей Азербайджана не поступало. Кроме того, он подверг критике деятельность Минской группы ОБСЕ, которая была создана для урегулирования конфликта и которую возглавляли Франция, Россия и США.

Октай добавил, что Минская группа пытается оставить карабахский вопрос нерешенным и поддерживает Армению в политическом и военном смысле.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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