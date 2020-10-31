Умер глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев

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Ушел из жизни глава Общественного совета при управлении МВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— В последнее время Алексей Юрьевич возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. И на этом поприще он зарекомендовал себя с достойной стороны. Как известный и объективный общественник отстаивал интересы жителей столицы Среднего Урала и сотрудников ОВД, — отметил он.

По его словам, смерть Рябцева не имеет отношения к криминалу. В Сети появились сведения, что он покончил с собой.

Валерий Горелых добавил, что глава гарнизона полиции Екатеринбурга будет оказывать помощь в организации похорон Рябцева, передает ТАСС.