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СМИ: Водитель иномарки устроил стрельбу возле детского сада в Новороссийске
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

СМИ: Водитель иномарки устроил стрельбу возле детского сада в Новороссийске

Юлия Захарова

Происшествия

Водитель иномарки открыл стрельбу возле детского сада в Новороссийске, инцидент попал на видео. Кадры в субботу, 31 октября, опубликовало издание «Наша Газета».

На ролике видно, как неизвестный мужчина подъехал к дому № 8 по улице Глухова в компании двух знакомых на белом автомобиле BMW. Он вышел из машины и направил оружие в сторону детсада.

Данных о пострадавших нет, очевидцы обратились к правоохранителям.

В пресс-службе регионального управления МВД России отметили, что проведут проверку по данному факту.

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стрельбаНовороссийскдетский сад
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