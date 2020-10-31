Воля высмеял совместный дуэт Киркорова и рэпера Dava

Фото: YouTube.com/DAVA

Павел Воля в недавнем монологе высмеял популярных исполнителей и современные тренды. Воля уверен в том, что Филипп Киркоров напрасно написал совместный трек «РОЛЕКС» с Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Dava.

— Dava, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, ты пробивался как мог. Ты снимал вайны, ты живешь с Бузовой — все виды унижения, тебе нужны были часы! Я понимаю, чему ты радуешься, Фил, чему радуешься ты, — поиздевался Павел Воля в очередном выпуске Comedy Club.

Действительно, по количеству дизлайков, которое значительно превысило число лайков (почти на 50 тысяч), можно понять, что претензии к качеству песни возникли не только у телеведущего.

Кроме того, Воля усомнился в качестве других звездных дуэтов. Комик высмеял коллаборацию Николая Баскова и тиктокера Дани Милохина, выпустившую совместную композицию под названием «Дико тусим».

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