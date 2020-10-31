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Группу граждан с оружием задержали у белорусско-украинской границы
Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Группу граждан с оружием задержали у белорусско-украинской границы

Юлия Захарова

В мире

Пограничники Белоруссии задержали группу «радикально настроенных» граждан, у которых при себе было оружие, возле границы с Украиной. Об этом в субботу, 31 октября, рассказал официальный представитель Государственного погранкомитета республики Антон Бычковский.

Инцидент произошел 28 октября.

— Вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения, — отметил Бычковский.

Он добавил, что у задержанных изъяли две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, боеприпасы, ручную гранату, баллончики с перцовым газом, травматический пистолет с патронами, палатки, саперную лопату, топор, а также средства связи, фото- и видеофиксации. Задержанные имели спецэкипировку, снаряжение и денежные средства.

По данному факту проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства деятельности задержанных, передает РИА Новости.

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