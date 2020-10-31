Певец Niletto объяснил причину возникновения хейтеров

Фото: Instagram / niletto_official

Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, поделился мнением, что у каждого артиста всегда найдется хейтер.

— Хейт есть у всех. Ты можешь быть человеком, который придумает самое полезное в мире изобретение для всего человечества, и тебя захейтят, — высказал свое мнение артист.

Также Niletto считает, что ненавидеть могут лишь неадекватные люди и завистники, передает портал Spletnik.ru. Артист уверен в том, что не делает плохой музыки и не приносит никому плохого настроения, поэтому он так полюбился большой аудитории. Помимо этого, Прытков предполагает, что если бы люди анализировали музыку не по первому впечатлению, а делали глубокий анализ треков, то их комментарии были бы совершенно другими.

Вдобавок Niletto дал совет начинающим исполнителям, как можно больше уделять время музыке и продвигать то, во что сам артист действительно верит. Певец считает, что если ты развиваешься и постепенно идешь к своей цели, — то рано или поздно достигнешь успеха.

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