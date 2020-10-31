Более 20 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда под Кировом

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Свыше 20 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда под Кировом. Об этом в субботу, 31 октября, проинформировали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 31 октября.

— При проведении маневровых работ составителем поездов на станции Лянгасово на 45 пути парка «С» обнаружено высыпание груза одного из вагонов — 25 тонн минерального удобрения аммония нитрат, — отметили правоохранители.

Как уточняется, класс опасности вещества составляет 5,1. По данному факту организована проверка. Специалисты оценят безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При необходимости будут приняты меры реагирования, передает Интерфакс.

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