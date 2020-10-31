Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 20 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда под Кировом
Фото: pixabay.com

Более 20 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда под Кировом

Юлия Захарова

Происшествия

Свыше 20 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда под Кировом. Об этом в субботу, 31 октября, проинформировали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 31 октября.

— При проведении маневровых работ составителем поездов на станции Лянгасово на 45 пути парка «С» обнаружено высыпание груза одного из вагонов — 25 тонн минерального удобрения аммония нитрат, — отметили правоохранители.

Как уточняется, класс опасности вещества составляет 5,1. По данному факту организована проверка. Специалисты оценят безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При необходимости будут приняты меры реагирования, передает Интерфакс.

Читайте также: В Росрыболовстве объяснили, что способствовало росту токсичных водорослей на Камчатке

нитратытранспортная прокуратураКиров
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Для наших самолетов в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте