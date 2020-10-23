В Росрыболовстве объяснили, что способствовало росту токсичных водорослей на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Штормовая погода и превышение месячной нормы осадков поспособствовали росту токсичных водорослей на Камчатке, а затем и их массовой гибели. Эта совокупность факторов привела к катастрофе на полуострове. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в пятницу, 23 октября, во время пресс-конференции по итогам расследования экологической катастрофы на Камчатке.

— Мы, конечно, считаем, что большое количество осадков вызвало мощный паводок в реках, который привел к залповым выбросам биогенов, опреснению. Это привело к бурному развитию и бурному отмиранию части водорослей, — пояснил Соколов.

Он отметил, что указанную версию также поддерживают и ученые. По его словам, существует несколько параллельных исследований, которые подтвердили общую идею, впервые выдвинутую учеными, передает РИА Новости.

Ситуация на Камчатке

В конце сентября местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь шла о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

23 октября глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что токсичность водорослей привела к экологической катастрофе на Камчатке. По его словам, на данный момент обстановка на полуострове стабилизировалась и улучшается.

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