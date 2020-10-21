Биолог оценил примерный срок восстановления экосистемы Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Процесс восстановления экосистемы Камчатки затянется как минимум на полгода. Такой прогноз сделал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ имени Ломоносова Александр Семенов.

По его словам, первоначальные сведения о том, что в регионе погибли 95 процентов живых организмов, являются недостоверными. Эксперт пояснил, что данные основывались на оценке ситуации «на глаз».

— По моим ощущениям, замор животных действительно масштабный, но не катастрофический. На восстановление понадобится некоторое время — от полугода до нескольких лет, потому что разные животные заселяют биотопы с разной скоростью, — отметил Семенов.

Он подчеркнул, что, например, гигантские актинии будут расти на протяжении трех или четырех лет. Моллюскам же понадобится от двух до пяти лет. В целом экосистема вернется в норму через год или два.

Как добавил биолог, часть представителей фауны уже вернулась на свои места, поэтому побережье Камчатки нельзя считать мертвой зоной, сообщает ФАН.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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