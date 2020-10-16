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ФМБА не нашло связи между ухудшением состояния людей и загрязнением на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ФМБА не нашло связи между ухудшением состояния людей и загрязнением на Камчатке

Вероника Кузьминова

Экология

Связи между техногенным загрязнением на полуострове Камчатка и ухудшением состояния здоровья людей не установлено. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) в пятницу, 16 октября.

Медики осмотрели 19 человек, которые контактировали с водой в Авачинской бухте. Анализ крови и мочи этих людей не выявил выраженных отклонений от нормативных значений. Пациенты находятся на амбулаторном лечении, за ними наблюдают специалисты.

— У всех пациентов с их согласия отобрана биологическая среда для проведения химико-токсикологического исследования. На данный момент выполнено исследование на содержание тяжелых металлов, по результатам которого отклонений от референсных значений не выявлено. Продолжается химико-токсикологическое исследование на содержание токсичных веществ, — говорится на сайте ведомства.

В ФМБА добавили, что по результатам всех проб воду на этой территории признали почти безопасной. Ей присвоили пятый класс опасности. Уточняется, что анализ экологической ситуации продолжается.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Московские ученые прибыли на Камчатку для оценки состояния прибрежной зоны

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