Прибывшие из Москвы ученые установят причину экологической ситуации на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Столичные ученые прибыли на Камчатку для установления причин экологического происшествия в районе Халактырского пляжа. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

— Научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН, специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества, а также другие представители научного сообщества прибыли из Москвы в Петропавловск-Камчатский с целью установления возможных причин экологического происшествия в районе Халактырского пляжа в Ачинском заливе, — отметили в публикации на сайте общества.

Специалисты изучат пляж, военный полигон «Радыгина» и полигон ядохимикатов «Козельский». Они возьмут пробы воды в акватории реки Налычева и сделают ее экспресс-анализ, а также осмотрят дно и отберут пробы грунта.

Пробы позднее доставят в лаборатории Российской академии наук и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Ученые оценят состояние прибрежной зоны, проверят наличие выбросов мертвых морских растений и животных и понаблюдают за поведением крупных млекопитающих с вертолета. Для создания фото и видео будут использоваться летательные аппараты и подводные камеры, говорится на официальном сайте РГО.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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