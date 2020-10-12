Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прибывшие из Москвы ученые установят причину экологической ситуации на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прибывшие из Москвы ученые установят причину экологической ситуации на Камчатке

Юлия Захарова

Экология

Столичные ученые прибыли на Камчатку для установления причин экологического происшествия в районе Халактырского пляжа. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

— Научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН, специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества, а также другие представители научного сообщества прибыли из Москвы в Петропавловск-Камчатский с целью установления возможных причин экологического происшествия в районе Халактырского пляжа в Ачинском заливе, — отметили в публикации на сайте общества.

Специалисты изучат пляж, военный полигон «Радыгина» и полигон ядохимикатов «Козельский». Они возьмут пробы воды в акватории реки Налычева и сделают ее экспресс-анализ, а также осмотрят дно и отберут пробы грунта.

Пробы позднее доставят в лаборатории Российской академии наук и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Ученые оценят состояние прибрежной зоны, проверят наличие выбросов мертвых морских растений и животных и понаблюдают за поведением крупных млекопитающих с вертолета. Для создания фото и видео будут использоваться летательные аппараты и подводные камеры, говорится на официальном сайте РГО.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Ученые установили водоросли, которые могли вызвать загрязнение воды на Камчатке

ученыеполуостров Камчаткаэкология
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте