Минприроды назвало официальную причину ЧП на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Токсичность водорослей привела к экологической катастрофе на Камчатке, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

— Это токсичность водорослей в этот период времени, — сказал он «России 24».

Самое интересное, по мнению главы ведомства, — что спровоцировало такую реакцию подводной флоры. На сегодняшний день неизвестно, почему в воде произошло снижение кислорода, отметил Кобылкин.

Он добавил, что на данный момент обстановка на полуострове стабилизировалась и улучшается.

Ситуация на Камчатке

В конце сентября местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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