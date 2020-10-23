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СК России назвал приоритетную версию загрязнения на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

СК России назвал приоритетную версию загрязнения на Камчатке

Ростислав Зубков

Экология

Следователи рассматривают природную причину загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке как приоритетную версию. Об этом заявили в Следкоме в пятницу, 23 октября.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, к таким выводам удалось прийти после проведения ряда экспертиз. Анализы показали отсутствие «признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью». Тяжелых металлов ни в воде, ни в почве, ни в морских гидробионтах также обнаружено не было.

— Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона (ранее эту версию озвучили в РАН — прим. «ВМ»), — утверждают в СК.

Ситуация на Камчатке

В конце сентября местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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