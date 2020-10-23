СК России назвал приоритетную версию загрязнения на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Следователи рассматривают природную причину загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке как приоритетную версию. Об этом заявили в Следкоме в пятницу, 23 октября.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, к таким выводам удалось прийти после проведения ряда экспертиз. Анализы показали отсутствие «признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью». Тяжелых металлов ни в воде, ни в почве, ни в морских гидробионтах также обнаружено не было.

— Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона (ранее эту версию озвучили в РАН — прим. «ВМ»), — утверждают в СК.

Ситуация на Камчатке

В конце сентября местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Биолог обозначил примерные сроки восстановления экосистемы Камчатки