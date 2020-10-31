Московский «Спартак» уступил «Ростову» в домашнем матче 13-го тура РПЛ

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Футболисты московского «Спартака» потерпели домашнее поражение от «Ростова» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Тушине и закончилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный гол в матче на счету полузащитника южан Павла Мамаева, который отличился на 26-й минуте встречи с передачи экс-игрока красно-белых Романа Еременко, который должен был пропускать этот матч из-за красной карточки, которая впоследствии была отменена КДК РФС.

По итогам матча подопечные Валерия Карпина поднялись на четвертое место в таблице, набрав 23 очка. «Спартак» даже после поражения лидирует с 27 очками, однако его могут обогнать московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24), имеющие игру в запасе.

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