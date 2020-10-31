Скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

Кадр из фильма «А зори здесь тихие», 1970

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Филимонова. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил режиссер Юрий Красовский.

— Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ (Малого драматического театра — прим. «ВМ») и долгие годы педагога нашей мастерской, — говорится в публикации мастерской режиссера на странице «ВКонтакте».

Красовский отметил педагогические заслуги Филимоновой, ее театральную деятельность и верность делу. Режиссер назвал актрису честным и талантливым человеком, который мотивировал коллег развиваться в профессии.

Галина Филимонова родилась в 1944 году. Ее карьера началась в 1974-м, когда она попала в Малый драматический театр в Санкт-Петербурге. Она исполнила роли в постановках «Бесы», «Любовь дона Перлимплина», «Братья и сестры» и других.

Кроме того, Филимонова сыграла в ряде кинолент, включая «А зори здесь тихие», «Перед бурей», «Серебряные струны» и так далее.