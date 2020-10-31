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Скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова
Кадр из фильма «А зори здесь тихие», 1970

Скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

Юлия Захарова

Общество

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Филимонова. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил режиссер Юрий Красовский.

— Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ (Малого драматического театра — прим. «ВМ») и долгие годы педагога нашей мастерской, — говорится в публикации мастерской режиссера на странице «ВКонтакте».

Красовский отметил педагогические заслуги Филимоновой, ее театральную деятельность и верность делу. Режиссер назвал актрису честным и талантливым человеком, который мотивировал коллег развиваться в профессии.

Галина Филимонова родилась в 1944 году. Ее карьера началась в 1974-м, когда она попала в Малый драматический театр в Санкт-Петербурге. Она исполнила роли в постановках «Бесы», «Любовь дона Перлимплина», «Братья и сестры» и других.

Кроме того, Филимонова сыграла в ряде кинолент, включая «А зори здесь тихие», «Перед бурей», «Серебряные струны» и так далее.

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