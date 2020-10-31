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Карантинные меры вновь введут в Австрии с 3 ноября
Фото: pixabay.com

Карантинные меры вновь введут в Австрии с 3 ноября

Юлия Захарова

В мире

Карантин ввели в Австрии с 3 ноября до начала декабря на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

— Со вторника и по конец ноября в Австрии вводится второй локдаун. Необходимо ввести ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще, — отметил он во время пресс-конференции, которая состоялась в Вене.

Курц пояснил, что гражданам разрешено посещать рабочие места, оказывать помощь другим и выходить на прогулки. Однако походы в гости в указанный промежуток времени запрещены. Покидать дом ночью граждане имеют право только в случае неотложной работы, помощи нуждающимся, похода за продуктами, одиночной прогулки или избежания угрозы для жизни.

Кроме того, рестораны, бары и кафе Австрии начнут работать только на доставку. Массовые мероприятия проводиться не будут, отели приостановят прием туристов. Спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. Будут закрыты секции, университеты, объекты развлечений. При этом библиотеки и школы продолжат работать в обычном режиме — на дистанционку уйдут только старшеклассники.

Количество покупателей в торговых предприятиях ограничат. Жителей Австрии призвали обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Данные меры, по словам канцлера, позволят не допустить большого числа госпитализаций, передает ТАСС.

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