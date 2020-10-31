Белоруссия закроет свои наземные границы с 1 ноября

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Иностранные граждане не смогут пересекать границы Белоруссии в наземных пунктах пропуска с 1 ноября. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в Госпогранкомитете республики.

— С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь, — говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, данные меры обусловлены необходимостью сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Тем не менее аэропорт Минска будет работать в обычном режиме, доступ на территорию Белоруссии через него не ограничивается. Кроме того, решение не касается граждан РФ.

Ранее Белоруссия ограничила въезд в страну гражданам из Украины, Литвы, Латвии и Польши на фоне ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что сотрудников дипломатических ведомств и представительств ограничения не коснутся.

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