Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Белоруссия закроет свои наземные границы с 1 ноября
Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Белоруссия закроет свои наземные границы с 1 ноября

Юлия Захарова

В мире

Иностранные граждане не смогут пересекать границы Белоруссии в наземных пунктах пропуска с 1 ноября. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в Госпогранкомитете республики.

— С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь, — говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, данные меры обусловлены необходимостью сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Тем не менее аэропорт Минска будет работать в обычном режиме, доступ на территорию Белоруссии через него не ограничивается. Кроме того, решение не касается граждан РФ.

Ранее Белоруссия ограничила въезд в страну гражданам из Украины, Литвы, Латвии и Польши на фоне ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что сотрудников дипломатических ведомств и представительств ограничения не коснутся.

Читайте также: Группу граждан с оружием задержали у белорусско-украинской границы

Белоруссияграницы государствакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Для наших самолетов в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте