Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стоимость парковки со шлагбаумом возле аэропорта Внуково снизят с 1 ноября
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Стоимость парковки со шлагбаумом возле аэропорта Внуково снизят с 1 ноября

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Стоимость парковки со шлагбаумом возле столичного аэропорта Внуково снизят с 1 ноября. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

— На парковке будет действовать тариф в 100 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно до окончания суток. Ранее на парковке был установлен тариф в 200 рублей в час круглосуточно, — отметили в организации.

Изменения коснутся парковки, расположенной во владении № 2 по 2-й Рейсовой улице. Новые правила станут более удобными для тех, кто приезжает в аэропорт на личном автомобиле или оставляет машину на несколько дней.

Горожанам напомнили, что оплата парковки доступна в приложении «Парковки Москвы». Необходимо отсканировать QR-код, указанный на билете, или ввести его номер вручную, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Уличные парковки Москвы будут бесплатными 4 ноября

Внуковооплата услугпарковка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте