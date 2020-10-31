Стоимость парковки со шлагбаумом возле аэропорта Внуково снизят с 1 ноября

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Стоимость парковки со шлагбаумом возле столичного аэропорта Внуково снизят с 1 ноября. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

— На парковке будет действовать тариф в 100 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно до окончания суток. Ранее на парковке был установлен тариф в 200 рублей в час круглосуточно, — отметили в организации.

Изменения коснутся парковки, расположенной во владении № 2 по 2-й Рейсовой улице. Новые правила станут более удобными для тех, кто приезжает в аэропорт на личном автомобиле или оставляет машину на несколько дней.

Горожанам напомнили, что оплата парковки доступна в приложении «Парковки Москвы». Необходимо отсканировать QR-код, указанный на билете, или ввести его номер вручную, передает агентство городских новостей «Москва».

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